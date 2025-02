L'Inter agli ottavi di finale di Champions League affronterà una squadra olandese. Né Milan né Juventus , eliminate rispettivamente martedì e mercoledì dalla massima competizione europea per club.

I nerazzurri di Simone Inzaghi affronteranno o il Feyenoord o il PSV, che ha superato la Juve ai supplementari per 3-1 (dopo la vittoria bianconera per 2-1 dell'andata). Nessun derby italiano dunque, i nerazzurri sono l'unica squadra di Serie A ancora in corsa visto che è stata eliminata anche l'Atalanta.