Dopo la vittoria delle 18.45 per 1-0 del Galatasaray contro il Liverpool, arrivano gli altri risultati della serata di Champions League. Un vero e proprio incubo per l'Atalanta, che perde in casa per 6-1 contro il Bayern Monaco. L'Atletico Madrid travolge 5-2 il Tottenham di Tudor in piena crisi, mentre il Barcellona pareggia all'ultimo secondo su rigore contro il Newcastle.
Champions League, incubo Atalanta: il Bayern ne fa 6. Pokerissimo Atletico, Barça pareggia al 95′
I risultati:
Galatasaray-Liverpool 1-0: Lemina
Atalanta-Bayern 1-6: Stanisic (B), 2 Olise (Bayern), Gnabry (B), Jackson (B), Musiala (B), Pasalic (A)
Atletico Madrid-Tottenham 5-2: Llorente (A), Griezmann (A) 2 Alvarez (A), Porro (T), Solanke (T)
Newcastle-Barcellona 1-1: Barnes (N), Yamal (B)
