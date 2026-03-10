Intervenuto ai microfoni del podcast Cose Scomode, Giampaolo Pazzini , ex attaccante, ha analizzato così il derby perso dall'Inter col Milan: "Che l'Inter abbia sbagliato il derby è senza dubbio, però c'è da fare i complimenti al Milan perché queste partite in una maniera perfetta.

Il discorso scudetto penso sia comunque chiuso perché dovrebbe succedere davvero qualcosa di clamoroso. Esposito? Bisogna avere equilibrio perché è un ragazzo che va forte: lui e Bonny hanno bisogno della squadra, è brutto parlare solo di loro".