Intervenuto ai microfoni del podcast Cose Scomode, Giampaolo Pazzini, ex attaccante, ha analizzato così il derby perso dall'Inter col Milan: "Che l'Inter abbia sbagliato il derby è senza dubbio, però c'è da fare i complimenti al Milan perché queste partite in una maniera perfetta.
Inter, Pazzini: “Derby? Discorso scudetto comunque chiuso. Equilibrio con Pio”
Al podcast Cose Scomode, Giampaolo Pazzini, ex attaccante, ha analizzato così il derby perso dall'Inter col Milan
Il discorso scudetto penso sia comunque chiuso perché dovrebbe succedere davvero qualcosa di clamoroso. Esposito? Bisogna avere equilibrio perché è un ragazzo che va forte: lui e Bonny hanno bisogno della squadra, è brutto parlare solo di loro".
