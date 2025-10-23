fcinter1908 ultimora Champions League, la top XI della UEFA: presente inevitabilmente un nerazzurro

ultimora

Champions League, la top XI della UEFA: presente inevitabilmente un nerazzurro

I migliori undici dell'ultimo turno della principale competizione europea scelti direttamente dall'organizzazione
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Champions League, la top XI della UEFA: presente inevitabilmente un nerazzurro- immagine 1

Vi abbiamo riportato nel pomeriggio la TOP XI di Champions League proposta da WhoScored in relazione all'ultimo turno disputato fino a ieri. E' emerso anche però il miglior undici delle stesse partite ma proposto direttamente dalla UEFA, che intanto ha già assegnato lo scettro di migliore in campo per le singole gare. C'è anche un giocatore dell'Inter nel 4-3-3

© RIPRODUZIONE RISERVATA