Champions, a settembre sarà rivoluzione. 36 club, più partite e più premi: il nuovo format

"Questa Superchampions comincia il 29 agosto con il sorteggio di Montecarlo piuttosto diverso dal passato. Le 36 finaliste saranno divise in 4 fasce in base al ranking (ma i campioni d’Europa sono in prima fascia). Ogni squadra sarà sorteggiata con 2 squadre di ogni fascia, per cui giocherà 8 partite, di sola andata, con 8 squadre diverse (4 in casa e 4 fuori). Pochi calcoli possibili.

Due partite in più obbligano a occupare più date: i gruppi aggiungeranno due turni, l’ultimo il 29 gennaio con 18 partite in contemporanea per esigenze di classifica. Due giorni dopo, il 31 gennaio, il sorteggio di playoff e ottavi: il meccanismo, infatti, cambia. Le prime 8 del gruppone si qualificano direttamente agli ottavi. Quelle dal 9° al 24° posto sono obbligate ai playoff (andata e ritorno) per promuovere altre 8. Dal 25° al 36° posto, fuori dalle coppe senza retrocessione in Europa League.

Il tabellone degli ottavi sarà tennistico: nel senso che la 1a e la 2a del gruppo saranno sorteggiate contro la 15a e la 16a (o quelle che le hanno sconfitte nei playoff), e così fino alla finale. Altre due novità: la prima giornata si giocherà anche giovedì, negli ottavi saranno possibili i derby. Aumentano le squadre ma anche i premi. Il fatturato delle tre coppe ha già raggiunto 4,4 miliardi all’anno, ma si punta a 4,7 miliardi. Ci sono più squadre alle quali pagare premi, ma le cifre saranno più alte. Anche Europa League e Conference saranno organizzate in gruppo unico da 36 finaliste (ma la Conference prevede 6 partite e non 8). Queste le regole per il triennio 2024-27. Una riforma era necessaria", spiega Gazzetta.

