La sconfitta di ieri a San Siro contro l'Arsenal complica il cammino dell'Inter verso gli ottavi di finale di Champions League. Cammino che, probabilmente, dovrà passare dai playoff, visto che un'eventuale vittoria in casa del Borussia Dortmund potrebbe non bastare alla squadra di Chivu per strappare il biglietto per gli ottavi di finale.
Champions, Inter top 8 all’11%: spunta posizione finale e avversario più probabile ai playoff
La sconfitta di ieri a San Siro contro l'Arsenal complica il cammino dell'Inter verso gli ottavi di finale di Champions League
Secondo Footbal Meet Data, sono molto più probabili i playoff per l'Inter piuttosto che il passaggio diretto agli ottavi di finale. L'Inter conserva ancora qualche minima speranza, ovviamente servirà una vittoria in Germania, sono 11% le possibilità di passare il turno senza partite aggiuntive. Molto più probabile il dover passare dal playoff, andata e ritorno: sono 89% le possibilità del doppio scontro per arrivare agli ottavi.
