Secondo Footbal Meet Data, sono molto più probabili i playoff per l'Inter piuttosto che il passaggio diretto agli ottavi di finale. L'Inter conserva ancora qualche minima speranza, ovviamente servirà una vittoria in Germania, sono 11% le possibilità di passare il turno senza partite aggiuntive. Molto più probabile il dover passare dal playoff, andata e ritorno: sono 89% le possibilità del doppio scontro per arrivare agli ottavi.