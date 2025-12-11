fcinter1908 ultimora Champions – Previsioni su playoff e accoppiamenti ottavi: chi potrebbe incontrare l’Inter

Champions – Previsioni su playoff e accoppiamenti ottavi: chi potrebbe incontrare l’Inter

Alla fine della sesta giornata della Champions League, è possibili iniziare a ipotizzare eventuali squadre che si qualificheranno agli ottavi
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Alla fine della sesta giornata della Champions League, è possibili iniziare a ipotizzare eventuali squadre che si qualificheranno agli ottavi ed eventuali playoff. Come sottolinea Sky Sport, Juventus e Napoli, che al momento si qualificherebbero ma non come teste di serie, rischiano un playoff durissimo. "Per i bianconeri il Barcellona, per la squadra di Conte una tra Liverpool e Dortmund. Ecco allora quali sarebbero le squadre al momento qualificate e gli eventuali abbinamenti playoff.

CHI SI QUALIFICA ALLA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

  • Le prime 8 classificate del girone unico andranno direttamente agli ottavi di finale

  • Dalla 9^ alla 16^ vanno ai playoff come teste di serie

  • Dalla 17^ alla 24^ vanno ai playoff come non teste di serie

  • Dalla 25^ alla 36^ sono eliminate definitivamente dall'Europa (nessuna 'retrocessione' in un'altra coppa)

    • IL MECCANISMO DEI PLAYOFF

  • I club teste di serie, a coppie, saranno sorteggiati contro i club non teste di serie (sempre a coppie), come segue: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20, club 15 o 16 contro club 17 o 18.

  • Le vincenti dei playoff sfidano le 8 squadre che si sono qualificate direttamente agli ottavi

