Alla fine della sesta giornata della Champions League, è possibili iniziare a ipotizzare eventuali squadre che si qualificheranno agli ottavi ed eventuali playoff. Come sottolinea Sky Sport, Juventus e Napoli, che al momento si qualificherebbero ma non come teste di serie, rischiano un playoff durissimo. "Per i bianconeri il Barcellona, per la squadra di Conte una tra Liverpool e Dortmund. Ecco allora quali sarebbero le squadre al momento qualificate e gli eventuali abbinamenti playoff.