Inter a quota 13 punti dopo 6 giornate in Champions League: ecco la classifica e il calendario nerazzurro in seguito al ko di Leverkusen

La prima sconfitta stagionale in Champions League - maturata al 90' sul campo del Leverkusen - lascia l'Inter a quota 13 dopo sei giornate della Fase Campionato. Il cammino europeo si interrompe in questo 2024, per poi fare il suo ritorno a gennaio, quando l'Inter chiuderà con le sfide contro Sparta Praga e Monaco.