Si sono conclusi tutti i match di qualificazione alla Champions League che hanno confermato il passaggio alla League Phase di Benfica - che ha eliminato il Fenerbahce di Mourinho -, Bruges - vittoria per 6-0 al ritorno contro i Rangers, con gol dell'ex interista Stankovic - e Copenaghen, che ha eliminato il Basilea.
Champions League, definite le 36 squadre: Inter in prima fascia, le possibili avversarie
Ecco tutte e 36 le qualificate alla League Phase della Champions League: domani alle 18 il sorteggio completo
Ma chi potrà affrontare l'Inter? Domani alle 18 ci sarà il sorteggio che chiarirà le otto avversarie di ogni squadra. L'Inter, inserita nella prima urna, affronterà due squadre di ognuna delle quattro fasce, ad eccezione degli altri club italiani. Ci saranno 4 partite in casa e 4 in trasferta per ogni squadra.
