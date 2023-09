Manca poco per l'esordio dei nerazzurri nella Champions League 2023/24: tutte le info per i biglietti di Inter-Benfica

Manca poco per l'esordio dei nerazzurri nella Champions League 2023/24. Dopo il debutto in trasferta contro la Real Sociedad, la squadra di mister Inzaghi ospiterà il Benfica nella prima sfida casalinga stagionale nella competizione europea. L'appuntamento da non perdere per vivere a pieno le emozioni di una notte da Inter è martedì 3 ottobre alle 21: di seguito le info necessarie per essere presenti alla sfida.