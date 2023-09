Inter, Inzaghi ha già un piano per il derby. “Pressing alto, il tecnico vuole spremere Thuram”

Terminate le gare cone le Nazionali e rientrati i giocatori ad Appiano, Inzaghi potrà finalmente lavorare per preparare il derby. Nella testa del tecnico il piano per aggredire i rossoneri c'è già. Ma bisognerà lavorarci sopra, Inzaghi ha delle richieste precise per i suoi attaccanti.

"Non sono più le duellanti della semifinale, non è più la ruggente primavera di Champions. Questo derby all’alba del campionato è già una sfida esaltante per la vetta, ma tra due squadre rivoluzionate nelle viscere e nell’anima: visti i cambiamenti, in questi luoghi ci sono molte più incognite rispetto al passato e i due tecnici sono alla ricerca di qualche nuova (buona) idea per governare la rivoluzione e sorprendere i cugini", spiega La Gazzetta dello Sport.