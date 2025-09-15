Benjamin Pavard è stato l'ultimo grande acquisto dell’Olympique Marsiglia nell'ultima sessione di mercato. Arrivato in prestito dall’Inter con diritto di riscatto, il difensore è stato subito schierato titolare contro il Lorient dove ha segnato il suo primo gold.

Dopo il fischio finale, Pavard ha motivato così il suo arrivo al Marsiglia: "Mi sono sentito bene, ho dovuto prepararmi in fretta per venire qui e fare i test fisici. Ma sto bene in questa squadra, sono stato accolto molto bene da Medhi (Benatia), dal presidente, dall’allenatore e dai compagni… Il Marsiglia è un club mitico, con tanta passione, ed era anche una mia volontà avvicinarmi alla mia famiglia".