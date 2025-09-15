Benjamin Pavard è stato l'ultimo grande acquisto dell’Olympique Marsiglia nell'ultima sessione di mercato. Arrivato in prestito dall’Inter con diritto di riscatto, il difensore è stato subito schierato titolare contro il Lorient dove ha segnato il suo primo gold.
Chanot: “Pavard mente! L’Inter tentava di venderlo da mesi e lui non pensava all’OM, voleva…”
Dopo il fischio finale, Pavard ha motivato così il suo arrivo al Marsiglia: "Mi sono sentito bene, ho dovuto prepararmi in fretta per venire qui e fare i test fisici. Ma sto bene in questa squadra, sono stato accolto molto bene da Medhi (Benatia), dal presidente, dall’allenatore e dai compagni… Il Marsiglia è un club mitico, con tanta passione, ed era anche una mia volontà avvicinarmi alla mia famiglia".
Ma negli studi di After Foot, Maxime Chanot fatica a credere alla sincerità di Pavard. L’ex difensore lussemburghese, che ha appena concluso la carriera negli Stati Uniti, è convinto che il giocatore avrebbe preferito un’avventura all’estero. "Non è nelle ultime due settimane che l’Inter ha deciso di vendere Pavard. Io penso che all’inizio Pavard non volesse venire all’OM, voleva restare all’estero".
(le10sport.com)
