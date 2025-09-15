Lele Adani, intervenuto alla Domenica Sportiva, ha commentato così la sconfitta dell'Inter contro la Juventus di sabato sera

"Sono passati diversi mesi da Monaco, quella sconfitta rimarrà nella testa e nel cuore di tutti gli interisti per tutta la vita. Ma vogliamo parlare del livello dei calciatori dell'Inter? I ragazzi vanno in campo e quando giocano con avversari con la Juve non si pensa al 31 maggio. Io rimarrei concentrato sull'attualità, che parla di disattenzioni, ritmo blando.

Chivu è arrivato quando già erano stati fatti diversi acquisti e sabato l'Inter ha tenuto in panchina 85 milioni di nuovi acquisti e alcuni non sono entrati. Dovrà essere bravo a rinnovare gli stimoli dei vecchi con lavoro e dialogo, perché i campioni ti fanno tara e devono sentire il tuo livello da allenatore. Il lavoro nuovo sul campo viene meglio se gli acquisti sono stati condivisi, non se ti trovi acquisti fatti e non hai potuto incidere: le rotazioni, se li hai scelti, vengono più facili. Diamo tempo a Chivu. Gli acquisti in panchina non li ha presi lui! Concentriamoci su questo, sennò spariamo a lui, tutta colpa sua.

Chivu ha delle colpe, non ha rimotivato e attecchito: non è che non vede le cose, quegli acquisti non sono suoi. Diouf è stato preso dopo che è stato cercato Lookman, che era un altro giocatore e ti faceva comodo. Akanji è arrivato l'ultimo giorno di mercato, va in campo e prende 4 gol: tra l'altro in marcatura ha delle colpe sui gol. Però è arrivato ieri, deve essere inserito: aspettiamo. La società deve aiutarlo: aspetto la società io. Gli acquisti non sono di Chivu, non era l'allenatore quando sono stati presi 3 dei 5 nuovi: mi aspetto che la società gli stia dietro in questa crescita, che comunque esige dei risultati".