Adani: “Gli acquisti non sono stati scelti da Chivu, ecco il problema. Ma lui ha una colpa e cioè…”

Lele Adani, intervenuto alla Domenica Sportiva, ha commentato così la sconfitta dell'Inter contro la Juventus di sabato sera
Marco Astori
Lele Adani, intervenuto alla Domenica Sportiva, ha commentato così la sconfitta dell'Inter contro la Juventus di sabato sera.

"Sono passati diversi mesi da Monaco, quella sconfitta rimarrà nella testa e nel cuore di tutti gli interisti per tutta la vita. Ma vogliamo parlare del livello dei calciatori dell'Inter? I ragazzi vanno in campo e quando giocano con avversari con la Juve non si pensa al 31 maggio. Io rimarrei concentrato sull'attualità, che parla di disattenzioni, ritmo blando.

Chivu è arrivato quando già erano stati fatti diversi acquisti e sabato l'Inter ha tenuto in panchina 85 milioni di nuovi acquisti e alcuni non sono entrati. Dovrà essere bravo a rinnovare gli stimoli dei vecchi con lavoro e dialogo, perché i campioni ti fanno tara e devono sentire il tuo livello da allenatore. Il lavoro nuovo sul campo viene meglio se gli acquisti sono stati condivisi, non se ti trovi acquisti fatti e non hai potuto incidere: le rotazioni, se li hai scelti, vengono più facili. Diamo tempo a Chivu. Gli acquisti in panchina non li ha presi lui! Concentriamoci su questo, sennò spariamo a lui, tutta colpa sua.

Chivu ha delle colpe, non ha rimotivato e attecchito: non è che non vede le cose, quegli acquisti non sono suoi. Diouf è stato preso dopo che è stato cercato Lookman, che era un altro giocatore e ti faceva comodo. Akanji è arrivato l'ultimo giorno di mercato, va in campo e prende 4 gol: tra l'altro in marcatura ha delle colpe sui gol. Però è arrivato ieri, deve essere inserito: aspettiamo. La società deve aiutarlo: aspetto la società io. Gli acquisti non sono di Chivu, non era l'allenatore quando sono stati presi 3 dei 5 nuovi: mi aspetto che la società gli stia dietro in questa crescita, che comunque esige dei risultati".

