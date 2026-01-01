FC Inter 1908
Enzo Maresca è sul punto di lasciare il Chelsea. La rottura si è ormai consumata, l'addio sarà immediato: i motivi
Enzo Maresca è sul punto di lasciare il Chelsea. In Inghilterra sono ormai scuri che il 2026 del club londinese non sarà con il tecnico italiano che vede al capolinea la sua avventura con la squadra di Premier League: dopo settimane convulsi, tra voci di addio e riappacificazioni, proprio in avvio di anno nuovo il Chelsea starebbe preparando la separazione con l'allenatore già in queste ore.

Maresca, fischiato dai tifosi durante il deludente pareggio per 2-2 contro il Bournemouth a Stamford Bridge martedì, non dovrebbe essere in panchina per la trasferta di domenica contro il Manchester City, scrivono i principali giornali inglesi.

Per alcuni Maresca vorrebbe lasciare il club, ma non è chiaro se sia disposto a farlo senza un compenso. Il suo contratto scade nel 2029, con un'opzione per un altro anno. Se Maresca se ne andasse, il Chelsea sarebbe alla ricerca del suo quinto allenatore da quando è stato acquistato da Todd Boehly e Clearlake Capital nel 2022.

Maresca era in una posizione relativamente forte quando il Chelsea ha battuto il Barcellona per 3-0 in Champions e ha limitato l'Arsenal al pareggio per 1-1 a fine novembre. Ma le prospettive sono cambiate nel mese di dicembre decisamente travagliato. Le sostituzioni e le tattiche di Maresca sono state molto criticate nelle sconfitte contro Leeds, Atalanta e Aston Villa

