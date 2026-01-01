Il centrocampista ha voluto togliersi qualche sassolino nei confronti della precedente gestione: ma ha pienamente ragione?

Marco Astori Redattore 1 gennaio 2026 (modifica il 1 gennaio 2026 | 13:02)

In questi primi mesi di stagione dell'Inter Piotr Zielinski rappresenta una delle sorprese più belle. Il polacco, arrivato l'anno scorso con grandi aspettative, ha tradito a causa di diversi problemi fisici, di uno scarso minutaggio e di un impatto minimo sulla squadra nelle volte in cui è stato chiamato in causa. E dopo l'ennesima ottima prestazione di questa nuova annata, stavolta il centrocampista ha voluto togliersi anche qualche sassolino nei confronti della precedente gestione targata Simone Inzaghi: "Prima di questa stagione partivo in terza fila, non sono mai stato schierato neanche nelle seconde linee. E' stato un anno difficile, non solo gli infortuni, mi è mancata continuità anche se avevo davanti a me i campioni. Inzaghi aveva i suoi titolarissimi, Chivu coinvolge più giocatori e fa credere a tanti giocatori di poter essere titolarissimi, questa è una bella cosa", ha detto. Parole forti che hanno fatto discutere.

Il concetto espresso da Zielinski è inconfutabile: con Chivu non è più relegato alla panchina, anzi. Spesso l'allenatore romeno si è affidato a lui come sostituto di Calhanoglu ma anche nel ruolo di mezzala classica. Tanto che al momento Zielinski è avanti nelle gerarchie anche a Sucic, che ad inizio stagione sembrava essere l'erede fisiologico di Mkhitaryan. Invece Zielinski è fisso dentro le rotazioni in mezzo al campo: ha sempre giocato in campionato tranne in una breve parentesi di tre partite tra settembre e ottobre, così come in Champions League ha l'en plein di presenze di cui 5 su 6 da titolare. E anche nel modo in cui sta in campo e in cui gioca si vede come goda appieno della fiducia di Chivu: a larghi tratti stiamo rivedendo il giocatore ammirato con la maglia del Napoli.

Ma perché Piotr nelle sue parole non ha del tutto ragione? Innanzitutto perché c'è un motivo proprio numerico: mettendo a confronto il minutaggio in tutte le competizioni tra le due stagioni, a questo punto a dicembre 2024 Zielinski aveva collezionato 884 minuti, mentre in quella attuale è a quota 1037. Ciò significa che la differenza è di neanche tre partite complete. In secondo luogo, Inzaghi ha comunque fatto un scelta con lui: il polacco è stato utilizzato per lo più in Champions League, giocandone 5 su 6 da titolare fino a dicembre. In campionato, invece, si è optato spesso per il tridente classico Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan. Infine, mettere a paragone le due stagioni ha poco senso: Piotr stesso sa benissimo di aver performato ben al di sotto dei suoi standard lo scorso anno e lo scarsissimo rendimento lo ha portato a scivolare nelle scelte. L'immagine della sua stagione è infatti quell'infortunio dopo soli 3 minuti contro il Monza: appena sembrava poter avere un minimo di continuità arrivava il problema. Ora l'Inter se lo gode e sta vedendo il suo investimento in parte ripagato: e forse è anche grazie ad un'annata parecchio negativa che ora si sta prendendo le sue rivincite soprattutto in campo. Perché nella gestione dello scorso anno che lui contesta, oltre a tanta sfortuna, ci ha messo molto anche del suo.