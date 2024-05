"Goduria Juve". Questo il titolo scelto da TuttoSport che parla della vittoria bianconera in finale di Coppa Italia a tutta pagina e scrive anche: "Con Super Vlahovic battuti l'Atalanta e l'arbitro Maresca. Riecco la Coppa Italia tre anni dopo: decide il gol del serbo che si vede negare un rigore solare e il due a zero per un fuorigioco assurdo".