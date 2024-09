Davide Frattesi ha segnato con l'Italia nella gara vinta dagli Azzurri tre a uno contro la Francia. Il calciatore nerazzurro è partito da titolare a centrocampo nella sfida contro gli uomini di Deschamps che era iniziata in salita con una rete incassata dopo 15 secondi, poi il pari di Federico Dimarco a rimettere in piedi la situazione. E la rete del centrocampista nerazzurro è stata liberatoria. Anche per la famiglia del giocatore che lo seguiva davanti alla tv.