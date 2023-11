Chiesa: “Gara con la Macedonia conta tantissimo. Abbiamo talento, ma va dimostrato”

Per l'esterno della Juventus sarà anche la prima gara con Luciano Spalletti commissario tecnico.

E' la carica di Federico Chiesa che torna a vestire la maglia azzurra dopo un periodo di assenza per infortunio. Per l'esterno della Juventus sarà anche la prima gara con Luciano Spalletti commissario tecnico.

''Quando si è un giocatore della Nazionale si hanno delle responsabilità - ha aggiunto Chiesa ai microfoni Sky - Tutti noi ci siamo assunti quelle delle mancate qualificazioni, la gara di domani conta tantissimo. Questa Nazionale è un bel mix di giocatori che sono campioni d'Europa e giovani di talento. Ora però tutto questo va dimostrato in campo raggiungendo l'obiettivo, altrimenti saranno solo discorsi sul nulla''. Il figlio d'arte è favorito per una maglia da titolare nel tridente con Berardi e Raspadori al momento in vantaggio nel ballottaggio con Scamacca.