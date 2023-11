Italia, Barella pronto a trascinare. Col Frosinone segnali importanti per il ct Spalletti

"Buona notizia per Spalletti. Anche sul piano tattico, perché noi un Harry Kane non ce l’abbiamo. In una Nazionale che non ha il gol facile, il contributo realizzativo dei centrocampisti diventa fondamentale. Il ripescaggio di Bonaventura (5 gol) e la promozione di Colpani (6) che hanno segnato come (Scamacca, 5) e più delle punte di Spalletti, ha questo significato. Nei due spareggi con la Svezia e in quello con la Macedonia non abbiamo segnato un solo gol. Domani sera sono d’obbligo", aggiunge il quotidiano.