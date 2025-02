L'ex difensore ed ex allenatore del settore giovanile nerazzurro è pronto per iniziare la sua carriera sulla panchina di una Prima Squadra

Cristian Chivu è pronto per tornare in panchina: l'ex difensore dell'Inter, nonchè ex allenatore nel settore giovanile nerazzurro (con tanto di scudetto Primavera conquistato nella stagione 2021/22), è in procinto di iniziare la sua carriera come tecnico di una Prima Squadra.