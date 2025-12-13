"Siamo consapevoli del lavoro che stiamo facendo. La realtà del campo - aggiunge - è diversa da quella che viene raccontata, ma noi in campo dobbiamo dare il meglio di noi. Dobbiamo aggiungere qualcosina in più dal punto di vista dell'attenzione, della consapevolezza, del divertimento".

"Dicevano che eravamo falliti" — "Cosa chiedo alla squadra per il salto di qualità? Io chiedo tante cose, poi conta la loro voglia, che è più importante di quello che chiedo io o si dice in giro. E loro hanno voglia. Qualcuno diceva che eravamo falliti e finiti, invece siamo ancora lì con il lavoro. E il gruppo si è sempre messo in gioco, abbiamo sempre messo la faccia, anche a livello di prestazione.

Non era scontato dopo quello che è successo questa estate. Abbiamo margini, possiamo migliorare in molte cose ma non abbiamo mai voluto perdere l'identità di questa squadra, la fame, la voglia di essere dominanti in Serie A e anche in Europa. Possiamo migliorare e questo mi fa piacere"