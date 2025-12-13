I due giornalisti hanno detto la loro sulla sfida di Marassi e si sono espressi anche sulle altre gare del week-end

Su Radio Dee Jay il momento del tradizionale pronostico per le partite del week-end. Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni si sono espressi sulle gare della Serie A, compresa Genoa-Inter. I due giornalisti hanno entrambi pronosticato un "2" che quindi prevede la vittoria della squadra in trasferta, in questo caso la squadra di Chivu .

Per quanto riguarda le altre squadre i due giornalisti hanno pronosticato la vittoria del Milan nella gara con il Sassuolo. E hanno pronosticato anche la vittoria della Roma all'Olimpico contro il Como. Sul Napoli Zazzaroni ha previsto una vittoria del Napoli e per Caressa un risultato doppio pari o vittoria della squadra di Conte. I rossoneri e gli azzurri sono al primo posto in classifica con 31 punti, a più uno dall'Inter seconda a 30 punti.