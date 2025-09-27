Dopo la vittoria per 2-0 dell’Inter sul campo del Cagliari, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Dazn, soffermandosi non solo sull’aspetto tecnico, ma soprattutto su quello mentale e sul valore del gruppo nerazzurro.
Chivu, che bordate: “Pochi difendono l’Inter. Alcuni parlano per delusione, altri vogliono solo…”
Il tecnico rumeno ha voluto sottolineare quanto la compattezza e la motivazione facciano la differenza ma soprattutto ha commentato le tante critiche di queste settimane: “La serenità mentale e la motivazione sono importanti. È importante chiudere certe ferite e questi ragazzi si sono messi subito a disposizione. Ora stanno tirando fuori quello che sono davvero.”
Chivu ha poi difeso con forza la squadra, spiegando come spesso il giudizio attorno all’Inter sia condizionato dal finale della scorsa stagione: “Questo gruppo merita di essere difeso, sono in pochi a farlo in questo momento. Molti si sono dimenticati che cosa era questa squadra, molti ragionano solo su istinto e delusione e altri invece mettono solo bastoni tra le ruote.”
Infine, spazio anche a un pensiero sui nuovi innesti, ritenuti un valore aggiunto per il presente e il futuro: “I nuovi arrivati hanno qualità e ci possono aiutare.”
