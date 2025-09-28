"A Istanbul ho sbagliato, il Fenerbahçe non era al mio livello, né culturale, né calcistico. Ho comunque dato tutto fino all'ultimo giorno, ma è stato doloroso". Queste dichiarazioni rilasciate da José Mourinho nel giorno della sua presentazione come nuovo allenatore del Benfica, hanno sollevato non poche polemiche in Turchia.

Lo stesso Wesley Sneijder ha criticato il suo ex allenatore: "Non credo sia intelligente da parte sua dire una cosa del genere. Lo sapevi già. Non avrebbe dovuto dirlo. Soprattutto non nella comunità turca; a loro non piace. Penso che sia un peccato".

L'ex centrocampista dell'Inter è felice che lo Special One sia tornato in panchina. "È fantastico, e poi il Benfica ha eliminato il Fenerbahçe ai play-off di Champions League. Amo quest'uomo e ho ancora un legame speciale con lui. Gli auguro tutto il meglio. Abbiamo trascorso momenti bellissimi. È stato breve, ma è come se avessimo lavorato insieme per anni".