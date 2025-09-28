"A Istanbul ho sbagliato, il Fenerbahçe non era al mio livello, né culturale, né calcistico. Ho comunque dato tutto fino all'ultimo giorno, ma è stato doloroso". Queste dichiarazioni rilasciate da José Mourinho nel giorno della sua presentazione come nuovo allenatore del Benfica, hanno sollevato non poche polemiche in Turchia.
Sneijder critica Mourinho: “Non intelligente dire una cosa del genere. Non avrebbe…”
Alcune dichiarazioni dello Special One sono state criticate dall'ex centrocampista dell'Inter
Lo stesso Wesley Sneijder ha criticato il suo ex allenatore: "Non credo sia intelligente da parte sua dire una cosa del genere. Lo sapevi già. Non avrebbe dovuto dirlo. Soprattutto non nella comunità turca; a loro non piace. Penso che sia un peccato".
L'ex centrocampista dell'Inter è felice che lo Special One sia tornato in panchina. "È fantastico, e poi il Benfica ha eliminato il Fenerbahçe ai play-off di Champions League. Amo quest'uomo e ho ancora un legame speciale con lui. Gli auguro tutto il meglio. Abbiamo trascorso momenti bellissimi. È stato breve, ma è come se avessimo lavorato insieme per anni".
