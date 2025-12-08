Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il Liverpool, Cristian Chivu ha parlato anche della difesa sui calci piazzati. "Mista era anche prima dell'Atletico quando voi avete fatto un caso su quel gol subito e ci girava a tutti, un po' per disattenzione, un po' per l'atteggiamento loro".
Chivu e la difesa sui calci piazzati: “Era mista anche prima dell’Atletico quando voi avete…”
Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Liverpool, Chivu ha parlato anche della difesa sui calci piazzati
"Prima veniva interpretata come un disturbo soprattutto dalla seconda linea, magari in questo momento andiamo più sulla marcatura, magari in questo momento andiamo più sulla marcatura , quelli della seconda linea vanno a marcare qualcuno e non solo a disturbare e dare una spinta"
