L'ex portiere era a Pressing per dire la sua sulle sfide del fine settimane e si è soffermato anche sulla partita dei nerazzurri

Eva A. Provenzano Caporedattore 8 dicembre 2025 (modifica il 8 dicembre 2025 | 16:02)

Emiliano Viviano, ex portiere tra le altre dell'Inter, a Pressing ha parlato della gara con il Como: «Partita eccezionale dell'Inter, il Como è andato a giocarsela aggressivo in avanti. Ma la squadra nerazzurra quando palleggia, palleggia bene», ha detto.

E poi, l'ex giocatore si è soffermato anche sull'impiego di Luis Henrique nella gara contro la formazione di Fabregas e della sua prestazione.

«Adoro il lavoro di Chivu. Ma si può anche dire che finalmente abbiamo scoperto che Luis Henrique può giocare e che può fare anche bene perché mi sembra che abbia fatto un'ottima partita», ha sottolineato nel suo intervento.

(Fonte: Pressing)