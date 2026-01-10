1 di 3

IL COMMENTO SUL MERCATO

Peccato solo che arrivi troppo presto, perché la sfida tra Inter e Napoli profuma già tanto di scudetto. Ma con una classifica che dice anche che con i risultati dell'ultima giornata i nerazzurri hanno fatto un break importante nei confronti dei rivali e che per questo motivo la sfida di San Siro rischia di pesare tantissimo, con l'Inter che ha la possibilità di spedire i campioni d'Italia a -7 e allungare sensibilmente. Uno dei protagonisti della partita sarà Luis Henrique. Chivu ne ha parlato lungamente in conferenza stampa:

"Luis Henrique è migliorato tanto dal punto di vista tattico. Ci dà grande mano in quel ruolo in questo momento, è importante per noi. Sono felice per lui, a volte i giocatori dicono che non leggono e non vedono e invece non è vero, sono sempre lì a sentire. Era impossibile che a lui non arrivasse quello che è stato creato, anche da parte mia. Ho fatto un errore di comunicazione quando ho detto che non era pronto ma io intendevo in quel momento.

Ma con umiltà e dedizione, ha sempre lavorato bene. E' un grande ragazzo. Ha ascoltato, imparato e ha messo in pratica quello che gli viene detto. E lo fa abbastanza bene, siamo contenti di averlo, va in campo con sorriso ed eleganza. Può migliorare come personalità, lo sappiamo. Ma vestire la maglia dell'Inter non è mai semplice, ascoltare critiche continue non è semplice. Mi tengo stretto Luis Henrique, gli faccio i complimenti, ha dimostrato spalle grosse"