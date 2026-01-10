fcinter1908 ultimora Chivu: “Ho fatto un errore con Luis Henrique. Mercato? Non lamentarmi non vuol dire che…”

Uno dei protagonisti della partita sarà Luis Henrique. Chivu ne ha parlato lungamente in conferenza stampa
Peccato solo che arrivi troppo presto, perché la sfida tra Inter e Napoli profuma già tanto di scudetto. Ma con una classifica che dice anche che con i risultati dell'ultima giornata i nerazzurri hanno fatto un break importante nei confronti dei rivali e che per questo motivo la sfida di San Siro rischia di pesare tantissimo, con l'Inter che ha la possibilità di spedire i campioni d'Italia a -7 e allungare sensibilmente. Uno dei protagonisti della partita sarà Luis Henrique. Chivu ne ha parlato lungamente in conferenza stampa:

"Luis Henrique è migliorato tanto dal punto di vista tattico. Ci dà grande mano in quel ruolo in questo momento, è importante per noi. Sono felice per lui, a volte i giocatori dicono che non leggono e non vedono e invece non è vero, sono sempre lì a sentire. Era impossibile che a lui non arrivasse quello che è stato creato, anche da parte mia. Ho fatto un errore di comunicazione quando ho detto che non era pronto ma io intendevo in quel momento.

Ma con umiltà e dedizione, ha sempre lavorato bene. E' un grande ragazzo. Ha ascoltato, imparato e ha messo in pratica quello che gli viene detto. E lo fa abbastanza bene, siamo contenti di averlo, va in campo con sorriso ed eleganza. Può migliorare come personalità, lo sappiamo. Ma vestire la maglia dell'Inter non è mai semplice, ascoltare critiche continue non è semplice. Mi tengo stretto Luis Henrique, gli faccio i complimenti, ha dimostrato spalle grosse"

