Chivu e l’Inter hanno voglia di un trofeo. Giornale: “Ne hanno bisogno perché perderlo…”

A un anno e mezzo dalla conquista della seconda stella, l'Inter vuole tornare ad alzare un trofeo
Gianni Pampinella
A un anno e mezzo dall'ultimo trofeo (la conquista della seconda stella), l'Inter vuole tornare a trionfare in una competizione. L'occasione si chiama Supercoppa e per alzarla bisogna iniziare a battere il Bologna, bestia nera dei nerazzurri. "L'Inter deve prima abbattere un altro tabù. Il Bologna rievoca dolorosi ricordi. Il recupero del 2022 è già passato alla storia del club come un altro 5 maggio. La sconfitta in extremis dello scorso 20 aprile, con la protesta di Inzaghi per la rimessa laterale irregolare, consentì al Napoli di appaiare l’Inter in testa", si legge sul Giornale.

"L’inizio della fine, per i nerazzurri. Due scudetti persi che bruciano, al netto dei meriti altrui e degl’infortuni che penalizzarono la volata della banda Inzaghi. Battere il Bologna per meritarsi la prima finale: Chivu e l’Inter hanno voglia di un trofeo. Forse ne hanno soprattutto bisogno, perché con l’aria che tira, perderlo da favorita potrebbe fare più danni rispetto ai benefici che porterebbe vincerlo".

"In Arabia non ci sarà Dumfries. Si sapeva già, ma il guaio è che alla fine non c’è stata altra soluzione che operarlo alla caviglia sinistra. Fuori altri 2 mesi. Per ora, dentro Luis Henrique e Carlos Augusto. E per Chivu è questo il vero guaio. Aspettando il mercato".

(Giornale)

