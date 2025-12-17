FC Inter 1908
L'ex allenatore dell'Inter, dopo il trasferimento in Arabia Saudita la scorsa estate, non ha più fatto ritorno in Italia
L'avventura in Arabia Saudita di Simone Inzaghi sta procedendo nel migliore dei modi. In campo e fuori. L'ex allenatore dell'Inter sta ottenendo ottimi risultati alla guida dell'Al-Hilal, e sia lui che la sua famiglia si stanno trovando sempre meglio nella nuova realtà. Così scrive Repubblica: "Sono passati sei mesi e quella prima impressione è confermata, al punto che da allora non ha ancora fatto rientro in Italia. L'ultima visita a luglio, per qualche giorno sulla costa adriatica, dopo il Mondiale per club americano in cui il suo Al-Hilal si è fermato ai quarti dopo aver battuto negli ottavi il Manchester City".

"Nello stadio al chiuso dell'Al-Hilal a Riad, dove l'aria condizionata gli consente di allenare in giacca e cravatta anche in estate, Inzaghi sta battendo ogni record della storia del club, nato nel 1957, due anni dopo l'Al-Nassr, con cui si sta giocando il campionato saudita e con cui condivide la proprietà, il fondo pubblico Pif, che possiede anche Al-Ahli e Al-Ittihad, dallo scorso ottobre allenato da Sérgio Conceição, ex tecnico del Milan. Su 17 partite che ha diretto, Inzaghi ne ha vinte 15 e pareggiate due, senza mai perdere. Due i record: le 13 vittorie consecutive, in ogni torneo, e le 5 vittorie nella Champions asiatica".

"Un infortunio a Cancelo – una delle ex conoscenze della Serie A insieme a Theo Hernández e Koulibaly – lo ha spinto ad adottare come modulo base il 4-3-3, tornando alla sua amata difesa a tre solo in momenti di necessità. A Riad, Inzaghi ha riabbracciato anche Sergej Milinkovic-Savic, suo giocatore già alla Lazio, fondamentale nel convincerlo a trasferirsi in Arabia, dove lo aspettava un ingaggio da 25 milioni netti a stagione.

A inizio dicembre, Inzaghi ha dato una settimana libera alla squadra ed è volato con la moglie alle Maldive. Poi ha riunito il gruppo in ritiro a Dubai per prepararsi al tour de force di gennaio e febbraio, quando in due mesi il calendario prevede 15 partite. Obiettivo: scalzare dalla vetta della Saudi Pro League l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, che viaggia a pieni punti".

