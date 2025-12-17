L'ex allenatore dell'Inter, dopo il trasferimento in Arabia Saudita la scorsa estate, non ha più fatto ritorno in Italia

Fabio Alampi Redattore 17 dicembre 2025 (modifica il 17 dicembre 2025 | 14:06)

L'avventura in Arabia Saudita di Simone Inzaghi sta procedendo nel migliore dei modi. In campo e fuori. L'ex allenatore dell'Inter sta ottenendo ottimi risultati alla guida dell'Al-Hilal, e sia lui che la sua famiglia si stanno trovando sempre meglio nella nuova realtà. Così scrive Repubblica: "Sono passati sei mesi e quella prima impressione è confermata, al punto che da allora non ha ancora fatto rientro in Italia. L'ultima visita a luglio, per qualche giorno sulla costa adriatica, dopo il Mondiale per club americano in cui il suo Al-Hilal si è fermato ai quarti dopo aver battuto negli ottavi il Manchester City".

"Nello stadio al chiuso dell'Al-Hilal a Riad, dove l'aria condizionata gli consente di allenare in giacca e cravatta anche in estate, Inzaghi sta battendo ogni record della storia del club, nato nel 1957, due anni dopo l'Al-Nassr, con cui si sta giocando il campionato saudita e con cui condivide la proprietà, il fondo pubblico Pif, che possiede anche Al-Ahli e Al-Ittihad, dallo scorso ottobre allenato da Sérgio Conceição, ex tecnico del Milan. Su 17 partite che ha diretto, Inzaghi ne ha vinte 15 e pareggiate due, senza mai perdere. Due i record: le 13 vittorie consecutive, in ogni torneo, e le 5 vittorie nella Champions asiatica".

"Un infortunio a Cancelo – una delle ex conoscenze della Serie A insieme a Theo Hernández e Koulibaly – lo ha spinto ad adottare come modulo base il 4-3-3, tornando alla sua amata difesa a tre solo in momenti di necessità. A Riad, Inzaghi ha riabbracciato anche Sergej Milinkovic-Savic, suo giocatore già alla Lazio, fondamentale nel convincerlo a trasferirsi in Arabia, dove lo aspettava un ingaggio da 25 milioni netti a stagione.

A inizio dicembre, Inzaghi ha dato una settimana libera alla squadra ed è volato con la moglie alle Maldive. Poi ha riunito il gruppo in ritiro a Dubai per prepararsi al tour de force di gennaio e febbraio, quando in due mesi il calendario prevede 15 partite. Obiettivo: scalzare dalla vetta della Saudi Pro League l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, che viaggia a pieni punti".