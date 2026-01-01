Nell'annata che ha portato alla seconda stella, l'Inter ha aggredito il campionato e dato un indirizzo chiaro alla stagione fin da subito. Stravincendolo, poi, a cinque giornate dal termine. Il dato dei punti fatti ovviamente spicca nel confronto tra gli avvii del quadriennio Inzaghi e quello di oggi con Cristian Chivu in panchina. Oggi l'Inter, dopo 16 partite, ha 36 punti in campionato, con 35 gol fatti e 14 subiti, dato su cui i nerazzurri hanno lavorato e stanno continuando a lavorare, ben consapevoli di quanto pesi nell'economia della lotta scudetto.