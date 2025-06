"A Cristian Chivu non piaceranno gli “ismi”, ma le frasi ad effetto sì. Non vuol sentire parlare di “chivuismo” o derivati simili, per carità, ma ha visto con soddisfazione come la squadra abbia seguito il suo consiglio “gastronomico”: «Per crescere dobbiamo mangiare un po’ di me…, accettare anche di masticarla…» aveva detto prima incontrare il River. La metafora colorita è servita a caricare adeguatamente la truppa, a prepararla a ciò che sarebbe venuto. Gli argentini, con fare vagamente intimidatorio ed entrate assassine, hanno infatti trascinato la sua Inter proprio su questa tavola imbandita e non proprio invitante", analizza La Gazzetta dello Sport.

"Una delle cose che il tecnico romeno ha più apprezzato nella terza partita del Mondiale è che i nerazzurri non hanno comunque avuto alcun problema a sporcarsi di fango, come aveva chiesto anche Lautaro prima del suo allenatore: sono scesi tutti nell’arena e “pareggiato” la fisicità rivale, altrimenti non ci sarebbero certo stati ottavi col Fluminense. C’è stato un tempo in cui un ammonito nerazzurro finiva presto o tardi in panchina, come se avesse pescato la carta sbagliata al Monopoli, mentre ieri Bastoni, con un cartellone giallo appeso al collo, è rimasto in campo fino alla fine, nonostante il rischio alto di finire dentro a qualche rissa: non c’erano molti cambi possibili, la rivoluzione silenziosa di Chivu la scorgi anche così", aggiunge il quotidiano