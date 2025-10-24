"Io ho imparato a non lamentarmi, è uno spreco di energie. Bisogna guardare il lato positivo, se ci fosse. Non sta a me dirlo"

Redazione1908 24 ottobre - 18:45

"Io ho imparato a non lamentarmi, è uno spreco di energie. Bisogna guardare il lato positivo, se ci fosse. Non sta a me dirlo perché non capita a me, ma ho fatto una amichevole a Bengasi in Libia. Non mi sono lamentato.

È un'occasione per far vedere il calcio italiano, siamo professionisti. Poi sta a un allenatore e a una società gestire le risorse. Poi impareremo a dare un po' di giorni di riposo in più": è l'opinione del tecnico dell'Inter Cristian Chivu sulla possibilità che venga giocata Milan-Como a Perth in Australia. Eventualità che sta sollevando molte polemiche