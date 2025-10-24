La Lega Serie A ha comunicato le modalità di svolgimento della Supercoppa Italiana. Il trofeo verrà assegnato ancora una volta in Arabia Saudita con la formula a quattro squadre: oltre al Napoli (vincitore del campionato) e al Bologna (vincitore della Coppa Italia), ci saranno anche Inter e Milan.
UFFICIALE – Supercoppa Italiana, date, orari e regolamento. Inter, semifinale contro il Bologna
Le gare per l'aggiudicazione della Supercoppa italiana 2025/2026, denominata ufficialmente EA SPORTS FC Supercup, trentottesima edizione del trofeo, si disputeranno a Riyadh (Arabia Saudita), presso l'Al-Awwal Park, da giovedì 18 a lunedì 22 dicembre 2025 tra le Società:
1. SSC Napoli: Società Campione d’Italia Serie A Enilive 2024/2025
2. Bologna FC: Società Vincitrice Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025
3. FC Internazionale: Società seconda classificata nel Campionato Serie A Enilive 2024/2025
4. AC Milan: Società Finalista Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025
Il presente elenco rappresenta l'ordine di ranking tra le suddette Società e determina altresì l'ordine di svolgimento della gara di Finale.
La Competizione prevede la disputa di 3 gare (due Semifinali e la Finale) in tre giorni di gara. In ciascuna gara se, al termine dei 90 minuti regolamentari, il risultato sarà in parità, l'arbitro provvederà a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" al paragrafo: "Procedure per determinare la squadra vincente di una gara" (non è prevista la disputa dei tempi supplementari). Lo schema delle gare è il seguente:
Semifinale A: vincitrice Serie A – finalista Coppa Italia
Napoli – Milan, 18 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane
Semifinale B: vincitrice Coppa Italia – seconda classificata Serie A
Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane
Finale: vincitrice Semifinale A – vincitrice Semifinale B, 22 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane (l'ordine di svolgimento della Finale è determinato dal ranking di cui sopra)
