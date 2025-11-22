"Chivu deve scacciare l’incubo. "Non ne ho parlato coi giocatori - ha detto ad Appiano -, perché altrimenti sarei... anzi, non dico cosa sarei". Ha usato l'ironia. Il bello è che con Inzaghi ne avevano vinti sei di fila contro Pioli – dal 3-0 in finale di Supercoppa nel 2023 a quello della seconda stella -, ma l’anno scorso il Milan è diventato ostico come la kryptonite per Superman. L’Inter spera di poter ripartire da domenica sera, dov’è prevista anche la neve. Nel 2013, nel derby di El Shaarawy e Schelotto, Milano si tinse di bianco per tutta la mattina".