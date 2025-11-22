Domani andrà in scena il derby numero 183 in Serie A, il primo per Cristian Chivu da allenatore. Il tecnico ha una missione, riportare l'Inter alla vittoria in una stracittadina. L'ultimo successo è del 2024, quando i nerazzurri si presero la seconda stella. Poi tre ko e due pareggi
Chivu, missione derby: ecco quale potrebbe essere l’arma segreta. I giocatori da tempo…
"Cristian deve scacciare un fantasma che fino a qualche anno fa bazzicava altri luoghi. Da 580 giorni infesta la San Siro interista minacciando un digiuno ancora più lungo. Si chiama “derby”, e l’Inter non ne vince uno dal 22 aprile 2024", sottolinea la Gazzetta dello Sport.
"Chivu deve scacciare l’incubo. "Non ne ho parlato coi giocatori - ha detto ad Appiano -, perché altrimenti sarei... anzi, non dico cosa sarei". Ha usato l'ironia. Il bello è che con Inzaghi ne avevano vinti sei di fila contro Pioli – dal 3-0 in finale di Supercoppa nel 2023 a quello della seconda stella -, ma l’anno scorso il Milan è diventato ostico come la kryptonite per Superman. L’Inter spera di poter ripartire da domenica sera, dov’è prevista anche la neve. Nel 2013, nel derby di El Shaarawy e Schelotto, Milano si tinse di bianco per tutta la mattina".
"I giocatori hanno segnato da tempo la data sul calendario. L’hanno cerchiata di rosso per ricordarsi che dopo quasi seicento giorni bisogna tornare alla vittoria. Capitan Lautaro guida la carica coi suoi 9 gol segnati al Milan. L’arma segreta di Chivu, forse, potrebbe essere l’eliminazione del ritiro. Giocatori a briglie sciolte per garantire più felicità. Forse potrebbe essere la chiave per tornare alla vittoria".
(Gazzetta dello Sport)
