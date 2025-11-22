Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby, Cristian Chivu ha toccato diversi argomenti e ha regalato alcuni spunti

22 novembre 2025

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby, Cristian Chivu ha toccato diversi argomenti e ha regalato alcuni spunti. Il tecnico è tornato sulla scelta di non fare il ritiro, nemmeno prima dei big match. "Anzitutto, non garantisce la vittoria. Ne ho fatti tanti, in anni in cui non ho vinto nulla. Dal punto di vista emotivo, non mi dà tranquillità. Non ho mai fatto ritiro. Giochiamo ogni tre giorni, abbiamo un calendario affollato".

"Voglio dare loro tempo di stare con le proprie famiglie. Vanno a casa, riposano bene, sono professionisti. Mi basta la giornata insieme. Si gioca di sera. Che senso ha prolungare l’attesa? Non significa che ho ragione. La mia coscienza è a posto così, non ho bisogno di dirmi di avere fatto di tutto per vincere”.

Sugli ultimi derby che l'Inter non è riuscita a vincere ha aggiunti: “Il calcio è talmente bastardo che cambia da una partita all’altra. Non voglio che mi sentano tristi. Lo zoccolo duro e le sconfitte nel derby. Non vado ad aprire certe ferite. Conosciamo il percorso e sappiamo da dove veniamo. Non mi interessa il passato. Mi interessa quel che siamo oggi. Si tratta sempre di piccole cose che possono fare la differenza. Il calcio è un bel gioco, da affrontare col sorriso. Non dimentichino, i giocatori, che fatica hanno fatto per arrivare qui. Ma si divertano, e nel divertimento trovino la responsabilità. Solo così si cresce”.