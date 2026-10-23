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Il calendario dell'Inter si preannunciava tostissimo, con ben 9 partite fra campionato e Champions League in meno di un mese fra la prima sosta per le Nazionali e quella successiva. Una gara ogni 3 giorni, sostanzialmente, con lo spauracchio di infortuni e acciacchi che, anche se di lieve entità, costringerebbero a saltare più di un impegno. Uno scenario che, in casa nerazzurra, si sta puntualmente verificando: l'ultimo problema fisico riguarda Luis Henrique, con Chivu che si ritrova ora con un esterno in meno. Le assenze cominciano a farsi sentire, in tutti i reparti: dalla difesa (Stones e Pavard) all'attacco (Lautaro), passando per il centrocampo (Jones). Un'emergenza che ha già portato a una soluzione immediata: convocare ragazzi dell'U23.

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Serbatoio U23

I primi a essere chiamati sono stati due giovani che già hanno lavorato con la Prima Squadra durante l'estate: Leonardo Bovio (2008) e Mattia Mosconi (2007), scelti per tappare i buchi in difesa e in attacco. A loro si è aggiunto Francesco Stante (2005), che mercoledì si è accomodato in panchina in occasione del match di Champions League contro lo Shakhtar. Questa lista è destinata ad allungarsi: l'infortunio di Luis Henrique ha messo in preallarme Mattia Marello (2008), altro ragazzo che ha svolto tutta la preparazione pre campionato con la Prima Squadra, ma attenzione anche a Leon Jakirovic (2008), difensore centrale croato che in questa stagione si sta imponendo con l'Inter U23 giocando da braccetto sinistro "alla Bastoni", e che già oggi si è allenato agli ordini di Chivu (insieme a Lavelli).

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Dalle parole ai fatti

La questione, adesso, è un'altra: tutti questi giovani come verranno considerati da Chivu e dal suo staff? Semplici numeri o alternative reali? Da qui alla prossima sosta per le Nazionali ci saranno 5 partite: Fiorentina, Venezia, Milan e Como in campionato, Feyenoord in Champions League. Impegni ravvicinati, da non fallire, che faranno consumare energie fisiche e mentali. Riuscirà Chivu ad affidarsi solamente ai "grandi", considerando anche le tante assenze soprattutto in difesa e in attacco? Dare una chance ai giovani potrebbe dar seguito alle sue parole pronunciate in estate, quando elogiava Bovio o quando parlava di Mosconi, Lavelli e Iddrissou come quinta, sesta e settima punta della Prima Squadra. Il momento dei fatti è arrivato.