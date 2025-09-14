L’Inter si trova a vivere un avvio di campionato complicato, che riporta la memoria a stagioni lontane. Stagioni che il tifoso nerazzurro vorrebbe solamente dimenticare.
ultimora
Gds – Inter, Chivu non è neanche minimamente in dubbio. Per la società la colpa è di…
"Da quando esistono i tre punti per vittoria (1994/95), era capitato solo altre due volte all’Inter di perdere due partite nelle prime tre giornate. L’ultima addirittura 14 anni fa, quando si alternarono in panchina Gasperini, Ranieri e Stramaccioni. Un campionato bizzarro, che presenta qualche sinistra analogia con il presente. Anche in quel caso si stava vivendo una transizione tra il ciclo di Mourinho e l’esigenza di rinnovamento.
Chivu all’epoca non seppe trovare soluzioni, essendo calciatore, mentre stavolta è costretto a sterzare la rotta da caposquadra, già da mercoledì contro il “suo” Ajax, perché Beppe Marotta non può accontentarsi del sesto posto, il piazzamento di allora. E nemmeno di vivacchiare in Champions dopo due finali in tre anni.
La società comunque non mette minimamente in discussione l’allenatore. E attribuisce le colpe di questo insensato 3-4 alla superficialità dei singoli".
© RIPRODUZIONE RISERVATA