L’Inter arriva alla prima gara di Champions League con il morale basso dopo le due sconfitte consecutive in campionato, ma anche con la consapevolezza che il palcoscenico europeo può offrire l’occasione giusta per ripartire.
"In questo momento delicato per l’Inter la Champions è un rischio, ma anche una possibile medicina. Stamattina la squadra si ritroverà ad Appiano Gentile, senza infortunati, nonostante i colpi presi da Calha e Akanji: come sempre, nella buona e nella cattiva sorte, anche i dirigenti staranno accanto a Chivu. Domani è previsto un altro allenamento mattutino e martedì, dopo la nuova seduta, la squadra volerà alle 16.30 verso Amsterdam per il debutto europeo con l’Ajax. Chivu torna da ex, sperava di farlo con umore diverso".
(Gazzetta dello Sport)
