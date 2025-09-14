"In questo momento delicato per l’Inter la Champions è un rischio, ma anche una possibile medicina. Stamattina la squadra si ritroverà ad Appiano Gentile, senza infortunati, nonostante i colpi presi da Calha e Akanji: come sempre, nella buona e nella cattiva sorte, anche i dirigenti staranno accanto a Chivu. Domani è previsto un altro allenamento mattutino e martedì, dopo la nuova seduta, la squadra volerà alle 16.30 verso Amsterdam per il debutto europeo con l’Ajax. Chivu torna da ex, sperava di farlo con umore diverso".