Derby? Chivu stempera la tensione: cerca sorrisi e divertimento. No ritiro, ormai una consuetudine

Il tecnico dell'Inter si mostra in conferenza sereno e quasi rilassato. Non vuole tensione nei suoi ragazzi per una gara molto importante
Andrea Della Sala 

Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu si mostra in conferenza sereno e quasi rilassato. Non vuole tensione nei suoi ragazzi per una gara molto importante

"Dove si può trovare il senso di responsabilità prima di un derby iperteso? Per Cristian Chivu è nascosto dove non te l’aspetti, semplicemente nel divertimento. Nel sorriso da conservare tra la vittoria e la sconfitta, nella leggerezza rivendicata in un mondo di pressioni. Sarà pure il primo Inter-Milan della carriera di allenatore, dopo 9 battaglie da giocatore, ma il tecnico romeno ha voluto usare immagini a effetto per riportare questa partita a quello che è, una Classica nobile, unica, ma pur sempre pallone: «Dobbiamo essere spensierati e divertirci. L’ansia è bugiarda, mai ascoltarla perché ti succhia le energie», ha filosofeggiato nella vigilia ad Appiano. Non a caso, niente ritiro come da nuova consuetudine. Non si dorme alla Pinetina neanche prima della supersfida, un’eresia per gli standard italiani", riporta La Gazzetta dello Sport.

