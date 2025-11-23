Domani allo stadio San Siro andrà in scena l'atteso derby Inter-Milan. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha spiegato che partita si aspetta dalle due squadre. "Mi attendo un Milan che aspetta e può sfruttare i contropiedi, ma mi aspetto anche l'Inter, con le riconquiste del pallone molto alto".
Impallomeni: “Ecco come l’Inter può mettere in difficoltà il Milan. Chivu andrà…”
"Chivu andrà all'attacco di Modric, con pressioni alte. L'Inter potrebbe mettere in difficoltà il Milan in questo modo. E poi occhio alla cabala, perchè l'Inter nel derby non la becca da diverso tempo. E il rientro di Thuram può essere un fattore, come Rabiot".
(TMW Radio)
