Per l'Inter sarà una settimana senza impegni infrasettimanali, una rarità per i nerazzurri abituati a giocare ogni tre giorni. Una settimana che arriva nel momento migliore, soprattutto per Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro, reduce da un acciacco alla schiena, ieri si è allenato con il sorriso ad Appiano Gentile. Un segnale che rassicura Chivu.
Chivu si prepara al turnover: l’idea. Lautaro pronto a tornare dal 1′. Nessuno può pensare…
"Senza Lautaro ha vinto due volte su due, confermando la propria autosufficienza dalle lune del capitano. Ma nel calcio le statistiche vanno interpretate: nessuno può davvero pensare che Chivu accetti di buon grado di rinunciare al giocatore più rappresentativo della squadra. Anzi, l’allenatore è pronto a farlo giocare già sabato a Cagliari se non interverranno altri inconvenienti. La mezz’ora di ripresa contro il Sassuolo è servita proprio come test agonistico in prospettiva della successiva trasferta. Lautaro è a corto di condizione, ovviamente, ma con quattro-cinque giorni di lavoro potrà raggiungere uno standard atletico accettabile", sottolinea la Gazzetta dello Sport.
"In ogni caso Chivu si prepara a gestire le forze nel tris di impegni che separano l’Inter dalla sosta di ottobre. E ricorrerà a molte riserve. In attacco, per esempio, potrebbe toccare presto anche a Bonny, l’unico del quartetto offensivo a non aver ancora cominciato una partita. Già contro il Cagliari, pensando anche allo Slavia Praga che martedì 30 arriva a San Siro, la formazione potrebbe presentare qualche sorpresa: magari stavolta riposerà inizialmente Thuram, sempre titolare finora come Dumfries e Barella".
(Gazzetta dello Sport)
