Per l'Inter sarà una settimana senza impegni infrasettimanali, Lautaro ne approfitta per recuperare la condizione
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Per l'Inter sarà una settimana senza impegni infrasettimanali, una rarità per i nerazzurri abituati a giocare ogni tre giorni. Una settimana che arriva nel momento migliore, soprattutto per Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro, reduce da un acciacco alla schiena, ieri si è allenato con il sorriso ad Appiano Gentile. Un segnale che rassicura Chivu.

"Senza Lautaro ha vinto due volte su due, confermando la propria autosufficienza dalle lune del capitano. Ma nel calcio le statistiche vanno interpretate: nessuno può davvero pensare che Chivu accetti di buon grado di rinunciare al giocatore più rappresentativo della squadra. Anzi, l’allenatore è pronto a farlo giocare già sabato a Cagliari se non interverranno altri inconvenienti. La mezz’ora di ripresa contro il Sassuolo è servita proprio come test agonistico in prospettiva della successiva trasferta. Lautaro è a corto di condizione, ovviamente, ma con quattro-cinque giorni di lavoro potrà raggiungere uno standard atletico accettabile", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"In ogni caso Chivu si prepara a gestire le forze nel tris di impegni che separano l’Inter dalla sosta di ottobre. E ricorrerà a molte riserve. In attacco, per esempio, potrebbe toccare presto anche a Bonny, l’unico del quartetto offensivo a non aver ancora cominciato una partita. Già contro il Cagliari, pensando anche allo Slavia Praga che martedì 30 arriva a San Siro, la formazione potrebbe presentare qualche sorpresa: magari stavolta riposerà inizialmente Thuram, sempre titolare finora come Dumfries e Barella".

(Gazzetta dello Sport)

