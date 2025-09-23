"La rabbia muta della Curva Nord per le misure prese dall’Inter in seguito all’inchiesta che ha spedito in carcere buona parte del suo direttivo, non accenna ad esaurirsi. Ma nemmeno l’Inter ha alcuna intenzione di fare un passo indietro, anche perché a dettare la linea dura alla società sono la Procura della Repubblica e la Digos che hanno imposto al presidente Beppe Marotta e ai suoi collaboratori la «tolleranza zero» nei confronti dell’attuale leadership della Curva.