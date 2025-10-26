FC Inter 1908
Tra litigi, rigore inesistente e dichiarazioni infuocate, il big match del Maradona ha fatto scintille
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Coda velenosa quella di Napoli-Inter. Tra litigi, rigore inesistente e dichiarazioni infuocate, il big match del Maradona ha fatto scintille. Il solo Chivu ha dato una bella lezione al collega Antonio Conte, spesso sopra le righe nelle sue dichiarazioni.

"Tutti vogliono avere l’ultima parola e quella di Cristian Chivu è la vera novità di una serata di ordinarie polemiche e straordinari rancori. Il presidente dell’Inter Marotta interviene in tv contro il «rigorino» dell’1-0 «determinante nello spostare gli equilibri». Un contributo di parte, come è naturale, ma non sopra le righe. La reazione di Antonio Conte arriva in trance agonistica, con allusioni poco opportune al collega avversario e una chiosa che la dice lunga sul suo rapporto con Lautaro, con cui ha battibeccato", sottolinea il Corriere della Sera.

"Al di là del fatto che Conte a Dortmund ai tempi dell’Inter invocò esplicitamente l’intervento di «qualche dirigente che venga a dire qualcosa», Marotta interviene anche per la complessità della situazione che ha portato al rigore spacca-partita. «L’arbitro non aveva fischiato, ma stavolta è intervenuto l’assistente. Questa dinamica avrebbe dovuto far intervenire la Var che però non poteva intervenire. Rocchi dice basta ai rigorini, ma valutate voi".

