Il 521° CIES Football Observatory Weekly Post presenta i 100 giocatori al mondo che dovrebbero guadagnare gli stipendi più alti, secondo un modello statistico* che tiene conto di variabili sportive dell’ultimo anno (tempo di gioco, livello delle partite disputate e percentuale di presenze da titolare). Questa la top ten relativa al ruolo dei portieri, in posizione alta anche l'estremo difensore dell'Inter Yann Sommer.
fcinter1908 ultimora CIES – Stipendi, la top ten dei portieri che meritano di più. In posizione altissima Sommer
ultimora
CIES – Stipendi, la top ten dei portieri che meritano di più. In posizione altissima Sommer
CIES presenta i 100 giocatori al mondo che dovrebbero guadagnare gli stipendi più alti. La top ten per i portieri
© RIPRODUZIONE RISERVATA