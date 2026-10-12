Anche in Inghilterra è ricominciato il campionato. Fari puntati sulla partita del Manchester City contro il Liverpool anche in virtù di quanto accaduto nei giorni scorsi con la notizia delle violazioni economiche verificate ai danni del campionato inglese. Il club è accusato di aver utilizzato contratti di sponsorizzazione fittizi per gonfiare il bilancio e si parla di un raggiro per cifre pari a quasi un miliardo di euro.

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Secondo quanto riportato da Bloomberg, prima che arrivasse il verdetto della Premier League, il club ha provato a trovare un accordo per evitare le sanzioni che arriveranno dopo la pronuncia su 114 violazioni su 115 prese in considerazione.

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Ma le trattative si sarebbero interrotte quasi subito. Si pensava alla possibilità di un accordo "basato sul pagamento di una somma consistente, pur di evitare misure più pesanti come la retrocessione o la revoca dei titoli conquistati. I colloqui sarebbero avvenuti prima che emergesse la decisione sfavorevole della commissione indipendente nominata dalla Premier League. Le trattative sono state fallimentari, anche perché il Manchester City ha continuato a proclamare la propria innocenza", si legge su Calcio e Finanza che riporta l'articolo di Bloomberg.

Potrebbe essere una questione anche politica. "Secondo Bloomberg, alcuni funzionari emiratini hanno avvertito il governo britannico che la severità della decisione della Premier League potrebbe ridurre la loro disponibilità a impegnarsi in futuri investimenti di grande portata nel Regno Unito. Gli Emirati ritengono che le azioni della Premier League possano dunque avere ripercussioni sulle relazioni tra i due Paesi".

Una decisione definitiva sul City è attesa per febbraio.

(Fonte: Calcio e Finanza)