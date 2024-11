Al termine della gara, Guardiola ha cercato di analizzare il momento complicato: "In otto anni non abbiamo mai vissuto una situazione del genere. Adesso dobbiamo viverla, e dobbiamo romperla vincendo le prossime partite, e soprattutto la prossima… Torneremo. Lo faremo. A volte non riesci a trovare le ragioni. Cerchiamo di trovarle ma a volte non è facile e devi accettarlo. La vita non è sempre, nel calcio moderno, quello che vuoi. Ma ci alzeremo".