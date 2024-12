City in crisi, Guardiola: “Allenamento anche a Natale”

Il suoManchester City, inaspettatamente, è in crisi di risultati e Pep Guardiola non ha nessuna intenzione di lasciare niente al caso. Per questo, prima della gara di campionato contro l'Everton del 26 dicembre (in programma alle 13.30), l'allenatore della squadra inglese ha spiegato che gli allenamenti non si fermeranno neanche a Natale. Lascerà del tempo libero per le feste in famiglia, ma ha chiesto ai suoi di essere in ritiro la sera del 25.