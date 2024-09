L'ex tecnico di Torino e Atalanta - fra le altre - Stefano Colantuono ha rilasciato una intervista a Radio FirenzeViola nella quale ha parlato della Serie A ed in particolare di alcuni temi caldi in casa Fiorentina: "Il campionato è appena cominciato e non si possono dare giudizi definitivi ma gli obiettivi soliti saranno rispettati poi ci saranno le sorprese in positivo e in negativo. L'Inter però resta la squadra da battere".