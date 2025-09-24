Collovati: “Inter, tutti vogliono costruire e si dimenticano di difendere. Dumfries e Dimarco…”

"Ha avuto 7-8 occasioni da gol col Sassuolo ma ha concesso qualcosa. Il problema è di gioco, non di singoli. Dimarco fa l'ala sinistra, Dumfries l'ala destra, ai difensori gli si chiede più di costruire che di difendere. Ed è questo che ha fatto la differenza lo scorso anno, perchè concedi qualcosa. Conte e Allegri insegnano che non si devono prendere gol e l'Inter è fragile ora. Il problema è che il difensore deve fare il difensore. E ho l'impressione è che a volte, un po' per natura e per quanto accaduto negli ultimi anni, tutti all'Inter vogliono costruire la manovra. E ci si dimentica di difendere".