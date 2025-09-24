FC Inter 1908
Ventola: “Basta cavolate. Ci sono passato e voglio dire una cosa a Pio Esposito e cioè…” - immagine 1
L'ex attaccante dell'Inter, durante Viva el Futbol, ha parlato di Pio Esposito e anche del possibile cambio di sistema di gioco
Andrea Della Sala Redattore 

L'ex attaccante dell'Inter Nicola Ventola, durante Viva el Futbol, ha parlato di Esposito e anche del possibile cambio di sistema di gioco:

Ventola: “Basta cavolate. Ci sono passato e voglio dire una cosa a Pio Esposito e cioè…”- immagine 2
Getty

"Una cosa voglio dire a Pio Esposito: non ascoltare i giornali. Troppe cavolate si sentono, troppa pressione su questo ragazzo. Lasciamolo crescere, è successo anche a me di giocare all'inter e partire con 5 gol. Ma queste, se non sei forte mentalmente, le accusi. Il ragazzo è forte ma va lasciato in pace. Ne parlano benissimo Chivu e la società, ma la medaglia se non fa gol si rovescia. Secondo me stanno parlando troppo. Come fai a cambiare sistema? Giusto mettere un po' di pepe alle persone che pensano di giocare sempre".

 

 

